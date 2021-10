Die Hauptstraße in Hinterweiler

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Unterhalb des Ernstberges inmitten der Vulkaneifel liegt der kleine Ort Hinterweiler. Er gehört zur Verbandsgemeinde Daun. Die gut 220 Einwohner erleben hier eine intakte Dorfgemeinschaft.

Ob zugezogen oder einheimisch, bei den vielen Aktivitäten wie Dorftreff und Adventsfensteraktion mischen sie alle mit: Die Landfrauen kümmern sich um die Blumenbeete am Gemeindehaus, einige der Rentner warten die historische Viehwaage, und wenn es etwas zu feiern gibt, dann ziehen alle an einem Strang.

Wer hoch hinaus will, kann in Hinterweiler Drachenfliegen. Günter Hens betreibt hier den kleinsten Flughafen Deutschlands. Wanderer und Touristen können sich in Hinterweiler auch in Ferienwohnungen einmieten. Sebastian Koch hat mit Anfang 30 gerade seinen Posten als Ortsbürgermeister angetreten und hat erfreulich wenig Arbeit, denn das meiste erledigen die engagierten Hinterweiler in Eigenregie. Langweilig wird es hier jedenfalls nicht.