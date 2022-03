Die Kirchstraße in Aspisheim

per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Am nordwestlichen Rand des rheinhessischen Hügellandes liegt Aspisheim, ein Dorf mit rund 900 Einwohnern und zwei Kirchen, einer katholischen und einer evangelischen.

Die Kirchstraße gibt es aber nur einmal. Sie ist der evangelischen Kirche vorbehalten. Deren Fundamente stehen auf historischem Boden: Bei Renovierungsarbeiten wurden die Reste einer römischen Badeanlage gefunden – weswegen das Weingut gegenüber „Am Römerbad“ heißt.

Auch das älteste Wohnhaus des Dorfes steht in der Kirchstraße. Es stammt aus dem 16. Jahrhundert, hat sich in den letzten Jahren aber zumindest innen in ein modernes Smart-Home verwandelt.

Die Straße hat einige solcher Geschichten auf Lager, und wer sich darauf einlässt, erfährt auf diesem kurzem Stück Weg viel über das Dorf, die Menschen und den Wandel der Zeiten.