Die Gaustraße in Bodenheim

Ein Film von Jennifer Lindemann



Schön und heimelig kommt die rheinhessische Gemeinde Bodenheim daher. Weinreben, Fachwerkbalken und alte Höfe bestimmen im Ortskern das Bild. Straußwirtschaften laden zum Verweilen ein. Normalerweise. Denn aufgrund der Corona-Beschränkungen sind sie geschlossen.

Mit den Maßnahmen in der Krise müssen auch die Geschäfte und Weingüter in der Gaustraße umgehen. 2017 hat die Landesschau bereits einmal die Gaustraße besucht. Damals haben die Anwohner von ihren Zukunftsplänen berichtet. Mittlerweile haben sie Geld investiert, gebaut, verändert und modernisiert. So wie die Bäckerei Siener: Die Verkaufsräume sind nun heller und moderner. Und vor allem auch größer – das kommt ihnen während der Corona-Krise zu Gute.

Auf dem Weingut Martinshof hat die nächste Generation ihre Arbeit aufgenommen, und die trägt Früchte. 2019 landete es auf Platz drei der besten Sekterzeuger Deutschlands. Der Verkauf geht bei ihnen weiter - nur Weinproben gibt es eben keine. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Bäckerei Siener erstrahlt seit einem Umbau in neuem Glanz. Das Geschäft ist nun groß genug, dass drei Kunden gleichzeitig hinein dürfen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Erst Anfang des Jahres hat Tilman Nebelung zusammen mit seinem Geschäftspartner die Metzgerei übernommen. Zu der Metzgerei gehört ein Cateringservice, doch bei dem läuft im Moment gar nichts. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Bei ihnen dürfen drei Kunden gleichzeitig einkaufen. Und wenn die Hygienemaßnahmen gelockert werden, dürfen sie auch wieder dort Tische und Stühle hinstellen, wo jetzt die Kunden vor dem Geschäft Schlange stehen.

Schlange stehen ist überhaupt am Anfang der Gaustraße üblich in dieser Zeit. Bei der Metzgerei ist Geduld gefragt. Die neuen Geschäftsführer haben zum Beispiel den Fleischlieferanten umgestellt und nicht nur das kommt gut an.

Wer nicht soviel Zeit mit Warten verbringen möchte, kann bei der Metzgerei auch vorbestellen und an einem separaten Eingang die Ware abholen. Auch wenn die neuen Vinotheken der Weingüter am Ortsausgang zum Verweilen einladen – Weinproben dürfen sie nicht machen. Doch der Verkauf geht auch bei ihnen weiter.