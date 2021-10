Die Hauptstraße in Herxheimweyher

Ein Film von Christine Kath-Lauterbach



Herxheimweyher findet man nicht weit von Landau in der Pfalz. Der Ort ist, sein Name verrät es, ein kleiner Weiler: etwa 570 Menschen leben dort.

Herxheimweyher liegt genau zwischen der B9 und der A65. Das bedeutet für das Straßendorf, dass es zu einem Durchfahrtsort wird – für rund 8.000 Autofahrer täglich. Die Menschen in Herxheimweyher müssen damit leben und haben Wege gefunden, damit umzugehen. Aber engagierte Bürger haben durchgesetzt, dass in ihrer Hauptstraße Tempo 30 gilt, obwohl sie Teil einer Landesstraße ist.

Bürgermeister Markus Müller und Karin Bartz vom Bürgerprojekt sind mit ihrer Hauptstraße nur bedingt zufrieden. Der starke Verkehr hier beschäftigt sie seit Jahren.

Herxheimweyher war der erste Ort in Rheinland-Pfalz, dem das gelungen ist. Doch nicht alle Autofahrer halten sich an diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Trotz des vielen Verkehrs leben die Menschen gerne in ihrem Ort. Wie eine über 80-Jährige, die dort aufgewachsen ist und nie wegziehen würde. Sie hat eine besondere Beziehung zu der katholischen Pfarrkirche St. Antonius in der Hauptstraße.

Und in den vergangenen Jahren sind einige Jüngere nach Herxheimweyher gezogen, die inzwischen mit Familie dort leben. Zu den aktiven Vereinen zählen neben Sportverein, Feuerwehr und anderen die Landfrauen. Sie bieten regelmäßig Veranstaltungen an, laden seit einigen Jahren zum Beispiel zu Männerkochkursen ein, und in denen gibt es alles vom Topfgucker bis zum Hobbykoch.