Die Sangerstraße in Henschtal

Ein Film von Bernd Schwab



Henschtal liegt in der Westpfalz, etwa 13 Kilometer südlich von Kusel und nicht weit von der A62 entfernt. Der Ort ist erst im Jahr 1969 entstanden und zwar durch den Zusammenschluss der Dörfer Haschbach und Trahweiler.

Die Sangerstraße beginnt in der Ortsmitte von Henschtal und windet sich rund einen Kilometer den Berg hinauf in Richtung des Ortsteiles Sangerhof. Dort, am höchsten Punkt des Ortes, steht ein stillgelegter Wasserturm, der inzwischen zum Aussichtspunkt umfunktioniert wurde. Unterhalb des Turmes liegt der Sangerhof, auf dem rund fünfzig Islandpferde untergebracht sind. Die Besitzer bieten dort Reitunterricht und Reiterferien an.

Die landwirtschaftliche Vergangenheit begegnet einem an vielen Ecken der Straße. So hat etwa das ehemalige Milchhäuschen die Zeit überdauert. Heute gibt es hier nur noch einen Vollerwerbslandwirt. Immerhin, so manches Gehöft wurde in den letzten Jahren liebevoll renoviert und restauriert.

An Typen fehlt es auch nicht in der Sangerstraße. Da gibt es zum Beispiel einen jungen Mann, der sich künstlerisch und musikalisch betätigt. Zeichnungen, Postkarten und vieles mehr gehören zu seinem Repertoire. Auch ein Sammler von Motorrädern findet sich in der Sangerstraße. NSU, Quickly, Zündapp – kaum ein Zweirad ist vor seiner Sammelleidenschaft sicher.