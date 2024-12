Die Bornstraße in Girkenroth

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Nach Ausbildung oder Studium nicht in die Stadt ziehen, sondern im Westerwalddorf bleiben, das wollen viele junge Leute in Girkenroth. Nicht nur, weil der 600-Einwohner-Ort nahe Westerburg umgeben ist von Wald und Wiese, kaum Durchgangsverkehr hat und günstiges Bauland bietet.

Girkenroth bietet eine sehr lebendige Dorfgemeinschaft, die den jungen Leuten viel bedeutet. Die örtliche Feuerwehr hat vierzig aktive Mitglieder, einige haben gerade erst wieder ein Leistungsabzeichen abgelegt. Im Sportverein sind unter anderem die Fußballspieler und mehrere Tanzgruppen engagiert. Gleich sechs von zehn Tänzerinnen der Gruppe "G-Sisters" wohnen im Neubaugebiet, rund um die Bornstraße.

Sie ist eine sehr junge Straße, noch nicht vollständig erschlossen, noch nicht komplett bebaut. Wer hier baut, ist meist um die dreißig Jahre alt; ein ganzer Jahrgang wohnt zusammen. So entsteht in der Bornstraße eine besondere Gemeinschaft: Alle kennen sich aus ihrem Einsatz bei Feuerwehr oder Sportverein, aus gemeinsamer Schulzeit oder durch Freundes-Cliquen.

Wer baut, bekommt Tipps der Nachbarn, die schon Erfahrung gesammelt haben. Wer am Bau noch keine Kaffeemaschine hat, den unterstützen die Nachbarn. Alle jungen Eigenheimbauer in der Bornstraße versuchen Träume zu verwirklichen, teilen die gleiche Erfahrung und fragen sich, wie ihr Zusammenleben wohl in 30 oder 40 Jahren aussieht, wenn sie hoffentlich immer noch zusammen wohnen.