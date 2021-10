Die Tiroler Straße in Fehrbach

Ein Film von Fatma Aykut



Bis 1969 war Fehrbach selbstständig, dann wurde der Ort Pirmasens einverleibt und ist seitdem eines von insgesamt sieben Ortsbezirken von Pirmasens.

Seinen dörflichen Charakter hat sich der Ort aber beibehalten. Es ist ruhig, gediegen, ganz gemütlich hier. Das markanteste Gebäude ist die römisch-katholische Kirche St. Josef, die schon von weitem zu sehen ist, ein neugotischer Sandsteinbau.

Direkt am Ortseingang an der Bundesstraße ist der Wasserturm, so was wie ein Wahrzeichen von Fehrbach. Allerdings ist er auch immer Gegenstand von Auseinandersetzungen.

Jedes Jahr im September feiert Fehrbach mit knapp 1500 Einwohnern eine Kerwe. Das Vereinsleben ist rege, knapp ein Dutzend Vereine geben sich die Klinke in die Hand. Vom Sport- über den Billiard- bis zum Chorverein ist für jeden was dabei.