Die Dürkheimer Straße in Eppstein

Ein Film von Jennifer Lindemann



Mit rund 350 Einwohnern gehört Eppstein zur Stadt Frankenthal. Die Gegend rund um Eppstein ist sehr flach und von Ackerbau geprägt. Die Ortschaft liegt mitten in der fruchtbaren Landschaft der Vorderpfalz.

In der größten Straße des Ortes merkt man diese Verbundenheit zur Natur – große Bauernhöfe säumen die Dürkheimer Straße. Rund 350 Menschen wohnen in dem Ortsbezirk von Frankenthal. Viele Geschäfte sind in der Dürkheimer Straße zu finden – vom Metzger über die Autowerkstatt bis hin zum Friseurgeschäft. Wohl gemerkt nicht irgendeins, sondern das älteste, sesshafte Friseurgeschäft in Rheinland-Pfalz. Die Vorfahren der Schroths waren nicht nur fürs Haareschneiden zuständig, als Bader des Ortes zogen sie auch Zähne, schröpften und stellten die Totenscheine aus.

Unterwasser ist Daniel Haslinger zu Hause. Er baut Aquarien und richtet diese ein, aber nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch in der ganzen Welt. Ihre Lieblingstiere hat Helga Stauffer gerne um sich. Sie hat die meisten Katzen im Ort. Arndt Bletscher bringt Farbe in und ganz konkret auf die Straße. Sein Auto kennt jeder in Eppstein.

Eine neue Farbe in die Straße bringt das Aquaristik-Corner. Kaum betreten, ist die Welt blau. Dort haben sie sich auf Seewasseraquarien spezialisiert. In ihrem Sortiment finden sich Fische und Korallen aus der ganzen Welt.