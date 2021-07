per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Der Ort ist zwar ein Stadtteil von Wissen, aber städtisch wirkt das Bachtal des Elbbachs ganz und gar nicht.

171 Menschen leben in kleinen Weilern oder einzelnen Gehöften in insgesamt 14 Siedlungsorten. Straßennamen gibt es nicht. Auf Straßenschildern stehen nur Hausnummern von Häusern, etwa in Altenbrendebach oder Neubrendebach.

Manche, die so besonders wohnen, verbinden das auch mit einer besonderen Lebensphilosophie. Sie versuchen, "der Erde möglichst wenig zur Last zu fallen" und ein möglichst autarkes Leben zu führen.

Auch im Hof Karseifen, einer Wanderreitstation, geht es um ein höchstmögliches Maß an freiem selbstbestimmtem Leben.

Die Besitzer sind aus Nordrhein-Westfalen zugezogen, weil sie im rheinland-pfälzischen Westerwald viel mehr Wege zum Reiten nutzen dürfen. Sie genießen diese Freiheit.