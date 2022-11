Die Burgstraße in Ebernburg

per Mail teilen

Ein Film von Christine Kath-Lauterbach



Bad Münster am Stein-Ebernburg ist ein Stadtteil von Bad Kreuznach. Ebernburg war seit dem Mittelalter ein bedeutendes Dorf mit langer Tradition im Weinbau. Der alte Ortskern ist noch immer eng mit der Burg verbunden – ein Treppenweg führt von der Burg runter in die Burgstraße.

Dort angekommen ist schnell klar, was man hier vor allem findet: Wein. In der Burgstraße selbst gibt es noch zwei Winzer und denen geht auch im Winter die Arbeit nicht aus – der Rebenschnitt steht an und auch das Abfüllen der verschiedenen Weine.

Die Ebernburg ist schon zu sehen, bevor man überhaupt den darunterliegenden Ort erreicht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das älteste Gebäude in Ebernburg ist der "Kurpfälzer Amtshof". Einige seiner Mauern sind noch aus dem Mittelalter. Von der Ebernburg hat er sein Portal. SWR Bild in Detailansicht öffnen Bei Winzerfamilie Gattung herrscht noch ein bisschen Winterruhe. Zu dieser Jahresszeit wird der Wein in Flaschen abgefüllt. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der "Historische Amtshof" ist das älteste Gebäude in Ebernburg. Dort findet man hinter dem alten Tor, das einst in der Ebernburg eingebaut war ein mittelalterlich angehauchtes Gasthaus. Der Besitzer hat den Hof, der noch Mauern aus dem Mittelalter aufweist, vor mehr als zwanzig Jahren gekauft, entrümpelt, gesichert und saniert.

Die Ebernburg wird von der Evangelischen Kirche als Familienferien- und Bildungsstätte betrieben. Sie trägt den Beinamen "Herberge der Gerechtigkeit", denn der Burgherr Franz von Sickingen hat einst, neben Martin Luther, noch anderen verfolgten Reformatoren Asyl angeboten.