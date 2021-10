Auf der Boursch in Dreckenach

Ein Film von Nadine Bühler



Dreckenach wurde erstmals 1030 als "Drachenacha" urkundlich erwähnt. Die Gemeinde ist ein Ortsteil von Kobern-Gondorf und liegt etwas abseits der Mosel.

Dank eines Neubaugebietes hat sich die Einwohnerzahl von Dreckenach verdoppelt, mittlerweile leben hier rund 400 Menschen. Bekannt ist Dreckenach seit 38 Jahren für sein sogenanntes Bourschfest. Hier geht es nicht nur ums Feiern, sondern vor allem um den guten Zweck. Der Festerlös wird jedes Jahr für ein gemeinnütziges Projekt gespendet. Das Bourschfest ist übrigens auch Namensgeber der Straße.

Obwohl es der Name vermuten lässt, gibt es hier keine Burg zu entdecken. "Boursch" – so nennen die Dreckenacher den höher gelegenen Teil ihres Dorfs. Entlang der Straße gibt es so einiges zu entdecken: Neubürger, waghalsige Fahrradstrecken, Yoga, Akkordeonmusik und natürlich ist die Planung fürs kommende Bourschfest in vollem Gange.