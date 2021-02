Die Anebosstraße in Bindersbach

Die Anebosstraße in Bindersbach

Ein Film von Stefanie Fink



Wer in Bindersbach landet, der will auch wirklich in die südpfälzische Gemeinde. Denn hier geht es nicht weiter, hier endet die Straße, die die 343-Seelen-Gemeinde mit Annweiler verbindet.

Die Einwohner hängen an ihrem Dorf; viele hat es nach ein paar Jahren in der Stadt wieder zurück in die Heimat gezogen. Wo sonst können sie den Blick auf gleich drei Burgen genießen, Trifels, Münz und Anebos? Nach letzterer ist auch die Anebosstraße benannt. Ein großer Parkplatz, der gerne von Wanderausflüglern genutzt wird, eine Bushaltestelle, ein Briefkasten und 22 Häuser, so sieht es hier aus. Die obere Häuserreihe ist in den Berghang gebaut, die andere blickt talwärts auf Jugendstilhotel, Kurpark und Tennisplätze. Streng genommen ist Bindersbach ein Stadtteil von Annweiler, aber das Örtchen liegt, von Wäldern umgeben, so entrückt in einem Tal, dass es eine ganz eigene Welt ist. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die "Pfalz-Lamas" sind wiedermal los in Bindersbach. Und machen die Anebosstraße kurzerhand zur verkehrsberuhigten Zone. SWR Bild in Detailansicht öffnen Michael Brandt, genannt „Brandy“ ist Musik-Veranstalter. Coronabedingt hat er momentan leider nichts zu tun. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die beiden Gaststätten, die es hier früher mal gab, sind längst geschlossen, und man muss sich ein bisschen anstrengen, um die Attraktionen der Anebosstraße zu entdecken. Aber es gibt sie. Hier wohnen Tierlebensretter, Musik-Profis, Waffenhändler und fitte Senioren. Und der Lama-Tross aus dem Nachbardorf, der auf "Lockdown-Wanderung" regelmäßig durch Bindersbach trottet, hat viele begeisterte Fans in der Anebosstraße. SWR

