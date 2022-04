Die Rhein-Mosel-Straße in Beulich

Ein Film von Gudrun Fünter



Beulich liegt im Hunsrück auf der Höhe zwischen Ehrbach- und Baybachtal. An die 560 Menschen leben in der landschaftlich schönen Wanderregion. Zum Dorf gehören auch die Wohnplätze Eckmühle, Haus Eichstiebel, Falkenhof, Neuwieserhöfe, Haus Reischauer, Schmausemühle und Grieshof.

Der Grieshof ist über die Rhein-Mosel-Straße mit dem Hauptort verbunden. Er ist von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft zum Ferienhof des Jahres 2020 gewählt worden. Familien mit Kindern genießen das Landleben mit Eseln, Schafen, Ziegen, Schweinen, Ponys und Hasen. 1922 wurde der Grieshof mit Gaststätte und Pension gegründet.

Nahe dem Grieshof ist das L' una Theater ansässig. L' una ist italienisch für „die eine“, und als Ein-Frau hatte Gabi Mohr vor 25 Jahren ihr Wandertheater gegründet. In der Coronakrise stellte die kleine Theatergruppe ein zauberhaftes Garten- oder Wohnzimmertheater auf die Beine und gastierte unter anderem auf dem Grieshof.

Ein Treffpunkt an der Rhein-Mosel Straße ist auch der Beulicher Park. Der in den 1970iger Jahren angelegte Park wurde vom Beulicher Frauentreff wiederbelebt. Wege wurden freigelegt, Tröge bepflanzt, Bänke und Schrank zum Büchertauschen aufgestellt. Der Beylija Maad im Park kann 2020 wegen Corona nicht stattfinden, dafür aber ein kleiner Herbstmarkt in einer Scheune an der Rhein-Mosel Straße.

Das kleine Beulich ist auch eine gute Adresse für Kunstliebhaber. In einer Seitengasse der Rhein-Mosel-Straße ist die Galerie Diede spezialisiert auf Deutsche Pop Art. Galerist Marcus Diede organisiert Ausstellungen in einem weiten Umkreis und ist zurzeit mit einer großen Wanderausstellung zum Nibelungenlied beschäftigt. Seine Frau Heike Gaudenti ist passionierte Hobbyköchin und hat mehrere Bücher über das Kochen mit Wildkräutern geschrieben.