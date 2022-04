Die Dhrontalstraße in Bescheid

per Mail teilen

Ein Film von Christian Gallon



Bescheid im Hunsrück ist eine kleine Wohngemeinde mit etwa 400 Einwohnern und drei Windkrafträdern.

Die Windkrafträder wehen Bescheid jährlich rund 60.000 Euro in den Gemeindeetat. Davon konnten in der Vergangenheit Sanierungsmaßnahmen an Wohnhäusern und der Kirchenmauer sowie der Ausbau eines Mehrgenerationenhauses finanziert werden.

Die Gemeinde liegt teilweise im Naturpark Saar-Hunsrück, umgeben von zahlreichen Windkrafträdern. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Kirche Sankt Trinitatis gibt es seit mehr als 500 Jahren in Bescheid. Ein echter Hingucker ist der Altarraum mit eigenem Sakramentshäuschen für die Hostien. SWR Bild in Detailansicht öffnen Schon mit 12 Jahren war Matthias Klemens Organist in Bescheid. Seine Probezeit wurde schon längst in eine Stelle auf Lebenszeit umgewandelt. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Das hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu dem Kommunikationstreffpunkt im Ort entwickelt. So finden hier Feiern, Geburtstage und regelmäßig der "Kaffee-Klatsch" statt. Die regelmäßigen Treffen planen viele Bescheider fest ein, so auch der Organist der katholischen Kirche.

Was anfangs für einen Biolandwirt nur für den Eigenbedarf gedacht war, ist inzwischen eine stattliche Herde schottischer Highland- und Brahmousin-Rinder, die er auch selbst schlachtet und vermarktet, mit Kundschaft aus der ganzen Region.