Ein Film von Catherine von Westernhagen



Wer Ruhe, Beschaulichkeit und wilde Natur liebt, der ist in Berenbach genau richtig. Der Ort mit seinen 175 Einwohnern liegt in einem Tal inmitten des Naturparks Vulkaneifel, in der direkten Nachbarschaft zur Stadt Ulmen und mit guter Anbindung zur A1.

Im idyllischen Dorf gibt es die 1933 erbaute Kirche St. Brigitta, ein Gemeindehaus, das gerade neu erbaut wird, schön sanierte alte Häuser, und ein echter Geheimtipp, die schicken Ferienwohnungen hier. Hobbyimker Erwin Würtz hat ein Insektenhotel mitten im Dorf aufgestellt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Seitdem er in Rente ist, hält sich der Hobbyimker neun Bienenvölker. Für die hat er mit diesen alten Geräten eine Wildwiese angelegt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Gundi und Rudi Kitzing arbeiten auf Hochtouren für ihr neuestes Projekt: ein essbarer Waldgarten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das verbuschte Gelände ihres großen Gartens machen sie nach und nach mithilfe ihrer Ziegen wieder begehbar. SWR Bild in Detailansicht öffnen Erholungssuchende und Wanderer kommen in Berenbach auf ihre Kosten. Dank den engagierten Berenbacher Bürgern gibt es hier Wildwiesen, die von Frühjahr bis Herbst in schönster Pracht erblühen und einen „essbaren Waldgarten“. Altes bewahren und damit moderne Trends setzen, in Berenbach funktioniert das. SWR