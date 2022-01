Ein Film von Nadine Bühler



Adenau liegt in der südlichen Ahreifel und gehört zum Landkreis Ahrweiler. Hier leben etwa 2.900 Menschen.

Adenau ist auch als Johanniterstadt bekannt. Schon seit dem Mittelalter bestand hier eine Johanniter-Kommende. Zudem ist Adenau die drittälteste Niederlassung des geistlichen Ritterordens in Deutschland. Neben Johanniter-, Zunft- und Heimatmuseum bietet auch Adenaus historischer Stadtkern einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. In Zeiten der Corona-Krise ist es ruhig geworden in Adenau. Ganz besonders deshalb, weil am nahe gelegenen Nürburgring fast alle Veranstaltungen abgesagt wurden.

Für seine stark von der Pandemie betroffene italienische Partnerstadt Castione della Presolana hat Adenau ein Spendenkonto eingerichtet und Hilfsgüter organisiert. Ob Zeichnungen, Malerei, Bildhauerei oder Lichtinstallationen – in der Kleinstadt Adenau gibt es viel Kunst und Kultur zu entdecken. An einem Namen kommt man hier nicht vorbei: Bernhard Müller-Feyen. Eine Kunststiftung erinnert an den 2004 verstorbenen Adenauer Künstler.