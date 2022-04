Die Scheidstraße in Eckendorf

per Mail teilen

Ein Film von Natascha Walter



Eckendorf ist eine Eifelgemeinde in der Nähe des Ahrtals. In dem katholisch geprägten Ort leben rund 400 Einwohner. Im Mittelalter führte hier eine wichtige Handelsstraße durch.

Durch den kleinen Ort führte früher die "Krönungsstraße", die von Frankfurt am Main nach Aachen führte. In Eckendorf ist die Scheidstraße ein Teil dieser alten Handelstraße. Das weltoffene dieser alten "Krönungsstraße" tragen die Eckendorfer noch immer ins sich.

In der Scheidstraße treffen wir einen Landwirt, der viel über die bäuerlich geprägte Tradition der Eckendorfer erzählen kann. Wir schauen uns in der katholischen Kirche um und erfahren, warum in Eckendorf die Kirchengemeinde zusammenhält und wir lernen eine pensionierte Lehrerin kennen, die einen Neuanfang wagt.