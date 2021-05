per Mail teilen

Ein Film von Lutz Herrschaft



Sinspelt liegt in der Südeifel, nahe der Luxemburger Grenze. Rund 400 Menschen leben in dem Dorf.

Die Spur der Steine weist den Weg – entlang der Sinspelter Hauptstraße. Im Ort heißen sie "Eifelsteine"; kleine, bemalte Findlinge, die mitgenommen beziehungsweise an den Sammelpunkten abgelegt werden.

Am Anfang waren es vor allem steinerne Marienkäfer – Hoffnungssymbole in Pandemiezeiten. Sie weisen den Weg zu zahlreichen weiteren Zeugnissen des Fleißes und der Kreativität. Dafür verantwortlich zeichnen die "Ruris", das steht für „Rentner und Rentner in spe“.

Beispiele für die Tatkraft dieser Herren: Wer in Sinspelt auf den Bus wartet, tut dies in einer kleinen Bücherei. Und wer einen ziemlich perfekt kopierten Mondrian sucht, findet ihn auf einem Sinspelter Stromkasten.