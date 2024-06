per Mail teilen

Ein Film von Lutz Näkel

Thalhausen ist eine 800-Einwohner-Gemeinde im vorderen Westerwald, die zum Landkreis Neuwied im Norden von Rheinland-Pfalz gehört.

Der Brunnenplatz ist das Zentrum des Dorfs, hier laufen die wichtigsten Straßen zusammen, und hier trifft man sich am Wochenende in der einzigen Gastwirtschaft des Ortes, „Zum Brunnenwirt“. Wir haben uns am Brunnenplatz von Thalhausen und rundherum umgesehen.