Der Mayweilerhof in Oberalben

Ein Film von Jennifer Lindemann



Oberalben liegt im Nordpfälzer Bergland – eine grüne, bewaldete Gegend, die zum Wandern einlädt. Die Ortschaft gehört der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan an. In Oberalben leben rund 220 Einwohner.

Im 19. Jahrhundert sind aus der Region viele Menschen vornehmlich nach Nordamerika, aber auch Brasilien und Osteuropa ausgewandert – davon wird im Auswanderer-Museum in Oberalben berichtet. Zu Oberalben gehört die Siedlung Mayweilerhof, die etwa zwei Kilometer außerhalb auf einer Anhöhe liegt. Rund 20 Häuser stehen dort – eigentlich eine beschauliche Siedlung, doch da die Straße durch den Ort als Abkürzung benutzt wird, gibt es auch viel Verkehrslärm.

Der Durchgangsverkehr wiederum ist für den Hofladen des Landwirts Gerthner gut. In dem Hofladen gibt es Brot, Gemüse, Eier und Fleisch zu kaufen. Doch nicht nur das: Der Laden dient auch die Abholstation für die wöchentliche Körbe der Solidarischen Landwirtschaft. Mit einem monatlichen Beitrag kann man Alexander Gerthner unterstützen und bekommt dafür jede Woche Produkte aus seinem Bauernhof. Der Mayweilerhof wird in der Gegend schmunzelnd auch als das Gewerbegebiet Oberalbens bezeichnet. Denn neben der Solidarischen Landwirtschaft gibt es einen Fensterbaubetrieb und ein Bauunternehmen, was allerdings gerade seine Türen geschlossen hat.