Der Mühlenpfad in Neschen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Mitten im Grünen zwischen Rhein und Westerwald liegt Neschen, ein Ortsteil von Neustadt (Wied). Die Ortschaft gehört zu dem Landkreis Neuwied und liegt zentral an der A3. Die Bewohner von Neschen schätzen genau diese Lage: die Nähe zur Natur, gepaart mit der guten Infrastruktur.

Der Mühlenpfad ist eine der ältesten Straßen im Dorf. In ihm findet das soziale Leben statt: Hier steht die Grillhütte des Dorfvereins. Eigentlich hatte die Hütte mal einen ganz anderen Zweck. Sie gehörte den Trassenbauern der ICE Strecke, die in der Nähe des Ortes verläuft. Nach Fertigstellung der Bahnstrecke hat der Dorfverein die Holzhütte übernehmen können.



Der Mühlenpfad führt zu einem der ältesten Gebäude in Neschen: Der Neschermühle. Sie ist fast 400 Jahre alt und nach wie vor im Besitz der Familie Müller. Getreide mahlen sie zwar keins mehr, doch das Mühlrad ist noch voll funktionsfähig.



Neben alteingesessenen Familien gibt es auch Menschen, die recht neu im Ort sind. So wie Eva-Marie, mit dem gleichnamigen Label "Eva-Marie-Design". Sie verziert alle möglichen Gegenstände mit ihren Illustrationen und verschickt sie von ihrer neuen Heimat aus in alle Welt.