Ein Film von Gudrun Fünter



Müllenbach liegt in der Eifel bei Adenau direkt am Nürburgring, an der Grand Prix Strecke.

So gibt es viele Gästezimmer im 500-Einwohner-Ort, und der örtliche Pfarrer ist gefragt etwa bei Fahrzeugsegnungen am Ring. Klaus Kohnz ist einer der wenigen Pfarrer, die eine Rennstrecke im eigenen Pfarrgebiet haben. Immer wenn die Bikersaison am Ring beginnt, gibt er seinen Segen. SWR Bild in Detailansicht öffnen In Müllenbach gibt’s den Nürburgring als Emblem sogar auf einer Kirchenglocke. Die Glocke läutet alleine immer einmal im Jahr, wenn Fahrzeugsegnung ist. SWR Bild in Detailansicht öffnen Maria Daun bringt schon Vorschulkindern Kräuter nah. Und ihre selbstgemachten Salben sind gefragt im Dorf. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Naturerlebnispfad für Kinder wurde schon vor vielen Jahren gebaut. Jetzt wird der Pfad modernisiert und auch das gute Miteinander von damals lebt wieder auf. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Küsterin hat die örtliche Bücherei auf Erfolgskurs gebracht. Sie hat die Müllenbacher quasi zum Lesen erzogen und schult Kinder auch bei Kräuterwanderungen rund ums Dorf. SWR