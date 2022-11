Die Langenaustraße in Wallersheim

per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina



Wallersheim ist seit 1923 ein Stadtteil im Norden von Koblenz. Rund 3.000 Menschen leben direkt am Rhein. Über den Stadtteil hinaus Bedeutung hat der Rheinhafen und auch ein großes Industriegebiet mit wichtigen Institutionen.

Im Herzen von Wallersheim lebt es sich fast dörflich, die Ursprünge sind aus dem 12. Jahrhundert. Modern hingegen ist die Langenaustraße, die erst in den 1970er Jahren entstand. Es ist die Heimat vieler engagierter Menschen.

Einige haben sich dem Karneval verschrieben. Die Weitergabe dieses Brauchtums ist ein wichtiges Anliegen: Da ist die Obermöhne des Ortes, die mit ihrem Kart ein unvergleichlicher Anblick ist; aber auch der Narrenverein und der Turnverein, die alle bestrebt sind, den Karneval auch den Kindern des Stadtteils näher zu bringen.

Der Karneval gehört zu den Höhepunkten in Wallersheim. Die Planungen dafür finden in der Alpenhütte von Josef Kammerschen statt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Seit mehr als dreißig Jahren erfreut Josef Kammerschen die lieben Kleinen als Nikolaus. Sein Kostüm ist ein echter Priestertalar. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Nussecken von Erika Leiendecker sind im Ort bekannt. Die Menschen hier freuen sich, wenn sie das köstliche Gebäck zum Besuch mitbringt. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Ihr ganz eigenes Brauchtum pflegt auch die berühmte Nussecken-Bäckerin des Viertels. Wenn sie zu Besuch ist, dann mit ihrem Gebäck. Sie dankt damit dieses Mal einer scheidenden Schiedsfrau, die 15 Jahre lang zwischen zerstrittenen Nachbarn vermittelt hat.

Gutes tun, ist in Wallersheim verankert. So ist im Ort auch die Unterstützung eines SOS-Kinderdorfes anzutreffen. In Wallersheim soll es möglichst allen gut tun.