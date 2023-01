Die Ilsenstraße in Stockhausen-Illfurth

per Mail teilen

Ein Film von Tim Greiner



Der Westerwaldort gehört zur Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

Rund 400 Menschen leben hier auf knapp 500 Metern Höhe, da kann es schon mal frostig werden.

Bei der Einweihung des Pavillons sind viele Einwohner mit dabei, auf ihrem neuen Dorfplatz in der Ilsenstraße. SWR Bild in Detailansicht öffnen Martin Müller arbeitet Ersatzteil-Listen für Oldtimer-Traktoren wieder auf. Mit seinen Plänen wurden schon viele Traktoren vor dem Verfall gerettet. SWR Bild in Detailansicht öffnen Gerhard Widerstein, der ältere Bruder des verstorbenen Glaskünstlers Wolfgang Widerstein, kümmert sich seitdem um das verlassene Atelier in der alten Schule. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Die zwei Ortsteile Stockhausen und Illfurth wurden im Jahr 1867 zusammengelegt. Die Verbindungstraße beider Dörfer ist so etwas wie die Hauptstraße, nur heißt sie nicht so. Ihr Name ist klangvoller: die Ilsenstraße.

Doch wer weiß, woher ihr Name stammt, wer kennt die "Ilse" Wir haben uns bei Handwerkern, Tüftlern und Sammlern umgehört und umgeschaut.