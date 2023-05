per Mail teilen

Ein Film von Frank Hisam



Eine schmale Kreisstraße führt nach Hahnweilerhof und zu den wenigen, aber spannenden Menschen, die hier leben.

Hahnweilerhof bei Börrstadt im Donnersbergkreis ist eine kleine Bauernsiedlung. Sie liegt am Ende von einem Tal, unterhalb vom Gipfel des Donnersbergs. Die große Attraktion des Ortes ist die in den Fels gehauene Eremitenklause aus dem 15. Jahrhundert. Früher hat sie wahrscheinlich auch mal als Kapelle gedient.

35 Menschen leben zur Zeit in der kleinen Ortschaft. Vor allem die Frauen im Ort sind schwer engagiert. Sie bieten Ferienwohnungen an – mit Donnersbergblick, kümmern sich um den Wildbestand in den umliegenden Wäldern, polstern Motorradsattel und sorgen dafür, dass auch Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, eine ordentliche Frisur haben.