per Mail teilen

Ein Film von Jens Doumen



Udelfangen ist ein gepflegter Eifelort, wenige Kilometer nördlich von Trier. Hier gibt es keinen Durchgangsverkehr und keine Hektik.

Doch ohne Udelfangen wären einige der berühmtesten Bauwerke nicht das, was sie sind, und auch der Ort selber bietet viel Ungewöhnliches.

Neben den rund 300 Einwohnern kommen regelmäßig Baufachleute aus aller Welt in den Ort. Der Grund ist ein Steinbruch am Dorfrand.

Claudius Kantner hat den Steinbruch von seinen Eltern übernommen und ist stolz darauf, dass sein Stein weltweit gefragt ist. SWR Bild in Detailansicht öffnen Martina Dieck hat ihren Reiterhof gegründet, um ihren Traum von artgerechter Haltung zu leben. Die Idee hat viele Gleichgesinnte angezogen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Theo Thielen ist der Gastwirt im Ort. Auch mit über 80 Jahren steht er außer montags jeden Tag hinter dem Tresen und zapft Getränke. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Der Udelfanger Sandstein ist seit vielen Jahrhunderten aufgrund seiner hohen Qualität heiß begehrt.

Verbaut wurde er unter anderem am Reichstag, dem Leipziger Hauptbahnhof, dem Kölner Dom und aktuell in Barcelona an der Sagrada Familia.