Die Hauptstraße in Staudt

Ein Film von Gudrun Fünter



Staudt liegt zwischen Wirges und Montabaur im Westerwald. 1.350 Menschen leben in einem wohlhabenden Ort mit großem Gewerbegebiet an der A3.

Staudt kann sich was leisten und investiert viel Geld zum Wohl der Jugend. Das ist sichtbar an der Hauptstraße. So ist ein großer Wasserspielplatz und der Staudter "Strand" am Kindergarten entstanden.On top kommt das Engagement der neuen Jugendpflegerin. Für Staudts Bürgermeister ist die Jugendpflege eine Investition in die Zukunft, denn: "Es geht ein Stück weit darum, Kindern ein positives Erlebnis in der Gemeinde zu geben, so dass sie nach der Ausbildung zurück kommen, so dass sie sagen 'Staudt ist toll, da wollen wir leben, da wollen wir auch nachher wieder hin.'"

Ein Konzept, das aufzugehen scheint: Staudt ist in den letzten zwölf Jahren um mehr als 300 Menschen gewachsen. Viele der Neuen bringen Schwung ins Dorf: Angefangen mit 20 Frauen ist der Frauenchor der "Chorifeen" auf 85 aktive Sängerinnen gewachsen, dazu kommt der Staudter Kinderchor. Ein junger Unternehmer hat am Erbsengarten eine Genussmanufaktur aufgebaut, bietet in seinem Neubau Raum und Service für private Feiern, meistens Hochzeiten.