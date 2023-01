Metzenrain in Rutsweiler an der Lauter

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink



Rutsweiler liegt im Nordpfälzer Bergland etwa zwanzig Kilometer von Kaiserslautern entfernt. Die Gemeinde gehört zum Landkreis Kusel.

Etwa 350 Menschen leben in der kleinen Gemeinde an der Lauter, zu der auch die sogenannte Zweikirche am Ortseingang und eine Pfälzerwald-Hütte gehört.

Besonders stolz sind die Leute aus Rutsweiler auf ihre Kappensitzung - in der Fastnachtszeit ein regelmäßig ausverkauftes Highlight.

Die kleine Gemeinde liegt im Nordpfälzer Bergland. Man hat einen Traumblick auf und auch von Rutsweiler aus. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ist die Ehefrau und Mutter mal aus, ist Familie Plewe ein richtiger Männerhaushalt. Die "Plewe-Boys" im Uno-Rausch. Papa verliert, die Jungs freut's. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Greiners sind die Neuen. Die Familie zieht im Sommer auf den Metzenrain. In ihrer Phantasie steht das Haus schon. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Neben dem Ortskern gibt es verschiedene Neubaugebiete, das jüngste heißt Metzenrain. Der Name steht gleichzeitig für eine ruhige Wohnstraße mit Panoramablick, zu der es steil bergauf geht.

Metzenrain senkt das Durchschnittsalter in Rutsweiler erheblich. Gleich 14 Kinder sind hier zu Hause, bald werden es sogar 17 sein. Und alle können gut miteinander. Die Kinder spielen auf der Straße zusammen, suchen ihr Geheimversteck auf oder gehen gemeinsam auf Zeitreise.

"Entweder man hat keinen im Garten oder gleich alle", erzählt eine Mutter. Dabei haben natürlich alle noch eigene Interessen - vom kleinen Traktor-Experten über die Tierfreundinnen bis zur Sportler-Familie. Im Metzenrain wird es nie langweilig.