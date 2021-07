per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Nister-Möhrendorf liegt im Nordosten des Landes im Westerwald unweit der Fuchskaute – dem höchsten Berg des Westerwaldes. Deshalb ist es in dem Ort meist angenehm kühl.

In der Ortschaft leben rund 300 Menschen. Durch die Gemarkung Nister-Möhrendorf fließt, wie der Name vermuten lässt, die Nister. An ihrem Ufer wird nicht mehr eingegriffen, da sie wieder natürlicher werden soll.

Das Kaufhaus Stahl ist eine echte Institution in Nister-Möhrendorf. Birgit Stahl ist das Herz des Kaufhauses, das es schon seit fast 100 Jahren hier gibt. SWR Nister-Moehrendorf Dorfladen Bild in Detailansicht öffnen Winfried Becker ist seit mehr als 25 Jahren bei der Nabu Rennerod. In seiner Werkstatt hat er schon unzählige Nistkästen gebaut. Gerade zimmert er an einem Insektenhotel. SWR Nister-Moehrendorf Mann in Werkstatt Bild in Detailansicht öffnen Zurzeit macht Tabea Kray eine Auszeit und kümmert sich ausschließlich um die Landwirtschaft. Sie hat Krainer-Stein-Schafe. Eine Rasse, die vom Aussterben bedroht ist. SWR Nister-Moehrendorf Frau fuettert Ziegen Bild in Detailansicht öffnen

Parallel zum Fluss verläuft die Nisterstraße, die Straße, die die beiden ehemalig getrennten Ortsteile Nister und Möhrendorf verbindet. Einige Menschen in der Straße haben die Natur fest im Blick.

In der Nisterstraße wird eine Schafsrasse gezüchtet, die vor dem Aussterben bedroht ist: Krainer-Stein-Schafe. Es sind keine Tiere, die auf Leistung getrimmt sind, sondern solche, die natürliche gute Eigenschaften haben.