per Mail teilen

Ein Film von Nadine Bühler-Munding



Niederwerth gehört zum Landkreis Mayen-Koblenz. Rund 1.300 Menschen leben auf der Rheininsel.

Seit 1958 gibt es eine Brücke, die Niederwerth mit der Stadt Vallendar verbindet. Vorher war Niederwerth nur mit einer Fähre zu erreichen.

Die Insel liegt im Tourismusgebiet "Oberes MIttelrheintal" und ist mit Koblenz über eine Personenschifffahrt verbunden. Die dazugehörige Insel Graswerth dagegen ist ein unbewohntes Naturschutzgebiet.

Niederwerth ist eine Rheininsel und liegt direkt gegenüber von Vallendar. Das Dorf ist nur über eine Brücke zu erreichen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Rita und Peter Rosenbaum führen die Familientradition weiter. Das Gasthaus "Zur Rheinschanz" ist seit 1747 ein Mittelpunkt auf Niederwerth. SWR Bild in Detailansicht öffnen Im Saal der Gaststätte "Zur Rheinschanz" proben die Jüngsten vom Niederwerther Musikverein. Bald werden sie hier ein Konzert aufführen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In Niederwerth wird intensiv Obst und Gemüse angebaut, ganz besonders Spargel und Erdbeeren. Der so genannte "Gemüsewagen" ist die einzige Einkaufsmöglichkeit im Dorf. Für alles Weitere müssen alle aus Niederwerth rüber nach Vallendar.

Wie in vielen Dörfern drohte auch in Niederwerth die einzige Gaststätte für immer zu schließen. Doch in Niederwerth gab es ein Happy End: Die Gastwirtschaft wurde wieder reaktiviert.