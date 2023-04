Die Birresborner Straße in Mürlenbach

Ein Film von Sabine Keller



Mürlenbach liegt in der Vulkaneifel und erstreckt sich auf beiden Seiten entlang der Kyll.

Der Kylltalradweg führt mitten durch den Ort und im Sommer kommen viele Touristen, auch wegen der Bertradaburg. Mürlenbach ist ein Ort für Geschichtsliebhaber. Viel Historisches gibt auch es in der Birresborner Straße.

Ernst Becker ist der Verfasser zahlreicher Geschichtsbücher über Mürlenbach. Er schreibt zu Hause in der Birresborner Straße mit Blick auf das Flüsschen Kyll über die lokale Geschichte. Er stöbert auch gerne in alten Archiven und hat so entdeckt, was es mit dem mysteriösen Wappen an der St. Luzia Kirche auf sich hat.

Die Bertradaburg, eine imposante mittelalterliche Höhenburg, bestimmt das Ortsbild. Ihre Geschichte bewegt die Gemüter, denn in ihr könnte Karl der Große auf die Welt gekommen sein. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ernst Becker ist Hobbyhistoriker. Schon fünf Bücher hat er über die Geschichte von Mürlenbach geschrieben. SWR Bild in Detailansicht öffnen Annerieke Bos und ihr Mann Gert-Jan haben eine Menge Spaß in ihrem historischen Zuhause. Die beiden haben das ehemalige Kloster in der Birresborner Straße renoviert und neu eingerichtet. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Dort steht auch das ehemalige Exerzitienhaus Don Bosco, das nach dem Krieg in eine von Ordensschwestern betriebene Seniorenresidenz verwandelt wurde. Mittlerweile ist es von einem niederländischen Ehepaar in ein riesiges Ferienhaus für Gruppen umgebaut worden.

Die Birresborner Straße liegt direkt an Kylltalradweg, über ihn kommen vor allem im Sommer viele Touristen in die Straße, eine Bäckerei-Filiale lockt mit Kaffee und Kuchen.