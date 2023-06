per Mail teilen

Mit gerade mal 19 Einwohnerinnen und Einwohnern ist der Messerschwanderhof, etwa 15 Kilometer nördlich von Kaiserslautern, einer der kleinsten Orte in ganz Deutschland.

Auf einer Lichtung mitten im Pfälzer Wald liegen die fünf Gebäude, die den Messerschwanderhof bilden. Wer glaubt, hier sei nichts los, täuscht sich: Der Ort war schon Filmkulisse, hat eine ganz besondere und lange Geschichte und immer mehr junge Einwohner. Denn von den 19 Einwohnern sind fast ein Drittel Kinder und Jugendliche.

Für ein Schulprojekt hat Julius Bartz einen Lehmofen nach alter Art nachgebaut. SWR Bild in Detailansicht öffnen Pferde gehören zum Messerschwanderhof einfach dazu, zusätzlich betreibt Familie Fuchs auch eine Pferdepension für andere Reiter. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das wunderschöne Anwesen von Dieter Schlosser und Sibylla Hege-Bettac stammt aus dem 18. Jahrhundert und hat sogar schon als Filmkulisse gedient für den ARD-Film „Rindvieh á la carte“ von 2011. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Menschen die unabhängig und doch eng miteinander verbunden sind - so könnte man die kleine Gemeinschaft vom Messerschwanderhof beschreiben. All das entlang einer einzigen Straße, die genau so heißt wie der Ort.