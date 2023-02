Die Bahnhofstraße in Löf

Ein Film von Thomas Keck



In der Ortsgemeinde Löf, südöstlich von Koblenz, leben rund 1.500 Menschen in zwei Dörfern, die sich vor einem halben Jahrhundert zusammengeschlossen haben: Kattenes und Löf.

Dass in einer Bahnhofstraße ab und an mal ein Zug vorbeikommt, ist nicht gerade ungewöhnlich. Ein ganz bestimmter Zug kommt aber nur einmal im Jahr in die Bahnhofstraße von Löf an der Mosel: Der Karnevalszug des Winzerortes führt bis zur Sonnenringhalle.

Die liegt gleich neben der Grundschule und eben mitten in der Bahnhofstraße. Der Ort ist gut gewählt - nicht nur, weil in der Sonnenringhalle natürlich auch die Sitzungen stattfinden.

Das Herz der Löfer Karnevalisten schlägt in der Sonnenring-Halle. Hier finden die Sitzungen statt, und hier probt auch die Showtanzgruppe Black & White. SWR Bild in Detailansicht öffnen Zu den Karnevalisten der Bahnhofstraße gehören auch Wilma und Toni Heitger. Den Umzug haben sie immer geliebt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Jetzt, wo es wieder richtig losgeht, gibt es bei den Möhnen eine Menge zu organisieren. Ihr eigenes Möhnenlied hilft, sich schon mal in Stimmung zu bringen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Die Bahnhofstraße beherbergt nämlich so einiges an närrischem Personal: Die Schriftführerin der Karnevalsgesellschaft „Immer fröhlich“ wohnt hier ebenso wie eine einstige Obermöhne oder die amtierende Vorsitzende des Möhnenvereins.

Nebenan hat ihr Vater, der Kinderprinz von 1952, seine private Residenz. Und auch ein ehemaliges Mitglied des Elferrats wohnt in der Bahnhofstraße. Sie alle eint - neben der närrischen Adresse - die Begeisterung für den Löfer Karneval.