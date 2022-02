Die Knappenstraße in Katzwinkel

per Mail teilen

Ein Film von Klaus Jürgen Schmidt



Rund 2.000 Menschen leben in dem lang gezogenen Straßendorf im Westerwald.

Die Knappenstraße zieht sich auf fast dreieinhalb Kilometern Länge durch das Straßendorf Katzwinkel. So etwas wie eine Dorfmitte gibt es nicht. Oder doch?

Die Schaustollenanlage ist so neu, dass sie noch nicht mal eingeweiht ist. Bis 1963 wurde in Katzwinkel Eisenerz abgebaut. SWR Bild in Detailansicht öffnen Friedhelm Leicher war Bergmann durch und durch. Sein Wissen will er an jüngere Generationen weitergeben. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Grundschule ist benannt nach der Schutzpatronin der Bergleute: der Heiligen Barbara. Digital ist die Barbaraschule seit längerem weit vorn dabei, auch schon vor Coronazeiten. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Auf jeden Fall findet sich hinter jeder der vielen Biegungen und Kurven was Neues. Ein Bäcker, ein Landgasthof, die Grundschule und eine ganz neu installierte Schaustollenanlage befinden sich im mittleren Teil der Knappenstraße – wenn man so will die Dorfmitte.

Namen wie Glück-Auf-Halle, Barbaraschule und eben auch Knappenstraße erinnern an die Bergbautradition in Katzwinkel, wo 1963 die letzte Grube schloss. Einer der Bergmänner von damals lebt noch in der Straße und gibt sein Wissen weiter.