Die Alsenzstraße in Imsweiler

Ein Film von Bernd Schwab



Imsweiler liegt in der Nordpfalz, etwa 25 Kilometer nördlich von Kaiserslautern. Rund 600 Menschen sind in der Gemeinde im Alsenztal zu Hause.

Seit Jahrzehnten ächzt der Ort unter dem Verkehr in der Alsenzstraße. Autos und Lkw quälen sich tagtäglich durch Imsweiler und nerven die meisten Bewohner:innen. Doch es gibt im wahrsten Sinne des Wortes Licht am Ende des Tunnels.

Denn seit 2018 wird an einer Umgehungsstraße gebaut, deren Herzstück ein 400 Meter langer Tunnel ist. Rund zwei Jahre wird es wohl noch dauern bis dort der Verkehr durchrollen kann und es ruhiger wird in Imsweiler.

Der protestantische Glockenturm erinnert die Protestanten bis heute daran, dass im Nachbarort Gottesdienst ist, denn eine eigene Kirche haben die Protestanten hier nicht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Eine uralte Tradition in jungen Händen, dreimal müssen die beiden "Glöcknerinnen" sonntags läuten und zwischendurch mal saubermachen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die alte Schule stand einige Jahre leer und dümpelte vor sich hin, bis Familie Quilitz hier eingezogen ist. Mit viel Engagement haben sie das Gebäude auf Vordermann gebracht SWR Bild in Detailansicht öffnen

Die meisten Menschen in der Alsenzstraße blicken daher zuversichtlich in die Zukunft. Hier und da herrscht gar eine Art Aufbruchsstimmung. Da gibt es beispielsweise das alte Schulhaus, in das eine junge Familie eingezogen ist.

Im linken Teil wurden früher die evangelischen Kinder unterrichtet, im rechten Teil die katholischen. Natürlich jeweils von einem Lehrer mit der jeweiligen Konfession. Die Lehrkräfte wohnten beide in einem prächtigen Haus ein paar hundert Meter weiter.

Auch dort herrscht Aufbruchsstimmung, denn gerade ist dort ein junges Ehepaar eingezogen, dass das gut 100 Jahre alte Haus renoviert. Von außen haben sie es schon vorbildlich restauriert. Im Innern wartet allerdings noch viel Arbeit.