Ein Film von Bernd Schwab

Heistenbach liegt im Naturpark Nassau, nah an der Grenze zu Hessen. Rund 1000 Menschen sind in der Gemeinde am Rand des Westerwaldes zu Hause.

Herbstzeit ist Kelterzeit im Haus von Familie Storto. Und wie so oft hilft die junge Nachbarsfamilie dabei. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der neue Amtssitz von Bürgermeister Mirko Unkelbach ist im evangelischen Gemeindehaus. Das alte Rathaus ist nicht barrierefrei und ein Umbau wäre teuer geworden. SWR Bild in Detailansicht öffnen Sie nennen sich augenzwinkernd die lauten Nachbarn. Denn wenn im Garten von Julian Phlipps gewürfelt wird, steigt schon mal der Dezibelwert an. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Mitten im Dorf finden sich seit mehr als 150 Jahren ein Gasthaus – und das imposante Rathaus mit dem Kindergarten.

Nicht weit davon entfernt zweigt die Wiesenstraße ab, eine Straße mit einem Allerweltsnamen, in der wir ungewöhnliche Menschen getroffen haben.