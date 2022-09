per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter



Heimersheim ist ein Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Am Fuß des Bergs Landskrone mit seinen Steillagen leben fast 3000 Menschen, darunter einige Winzerinnen und Winzer sowie die Gebietsweinkönigin der Ahr, Mariella Cramer.

Der Ort wurde schwer vom Ahr-Hochwasser getroffen und noch immer sind massive Schäden an Häusern und Straßen sichtbar.

Der Wiederaufbau läuft, kostet viel Kraft und Zeit und doch haben es die Heimersheimer Vereine geschafft, wieder ein Weinfest auf die Beine zu stellen.

Es ist nicht so groß und nicht im Mittelalter-Stil wie sonst, aber Mariella Cramer bedeutet das Fest viel. Hier trifft sie befreundete Menschen und eine Familie, die sich wie die eigene anfühlt.

Sie selbst ist in Berlin geboren, kam mit ihrer Mutter an die Ahr, als sie 13 Jahre alt war. Sie ist Medizinische Fachangestellte, hat sich die Welt des Weins und ihre Heimat an der Ahr selbst erobert.

„Wir Heimersheimer sind Weinliebhaber und Karnevalsjecken, das beides zusammen. Und das ist super. Für mich sind das meine beiden Leidenschaften in einer Gesellschaft vereint. Das macht einfach Spaß.“

Mariella Cramer ist das Funkenmariechen im Ort, hat viele Jahre Fußball gespielt und eine beste Freundin gewonnen. Die ermutigte sie, sich zur Wahl der Ahr-Weinkönigin und jetzt auch zur Wahl der Deutschen Weinkönigin zu stellen.