Die Zollstockstraße in Erlenbrunn

Ein Film von Jens Doumen



Erlenbrunn liegt etwa fünf Kilometer südlich vom Pirmasenser Zentrum. Seit 1969 gehört der Ort mit seinen 1.900 Einwohnern zur Stadt.

Auch hier ist die Schuhindustrie verschwunden. Leder spielt aber nach wie vor eine wichtige Rolle, vor allem in der Zollstockstraße von Erlenbrunn.

Kurz nach der Eingemeindung siedelte sich hier eine der renommiertesten Sattlereien Deutschlands an. Ein Ruf, den sie bis heute verteidigt. Einer ihrer Auszubildenden ist der bundesweit beste Geselle seines Jahrgangs geworden.

Überhaupt spielen Pferde eine große Rolle in der Zollstockstraße: Direkt am Anfang betreibt eine Ehepaar eine kleine Pintozucht. Aber auch historisch gibt es einiges zu sehen. Das älteste Haus von Erlenbrunn ist noch immer in Familienbesitz, seit über 300 Jahren.