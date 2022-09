per Mail teilen

Ein Film von Nikolaus Zakarias



Wer nach Erfenstein im Pfälzer Wald reisen will, kann das mit dem Kuckucksbähnel tun - einer Museumsbahn, angetrieben von einer Dampflok, die seit Jahrzehnten von Freiwilligen betrieben wird.

Und die Reise hierher lohnt sich. Auch wenn der Ort mit seinen knapp 70 Einwohner*innen sehr klein ist, er hat einiges zu bieten.

Zum Beispiel die Burg Spangenberg. Erbaut 1317 auf einem Hügel oberhalb des Ortes, war sie jahrzehntelang eine baufällige Ruine, bis sie von Freiwilligen vor mehr als 50 Jahren wiederbelebt wurde. Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel, das dem Besucher eine Reise in die Vergangenheit ermöglicht.

Wer mit den Menschen im Ort ins Gespräch kommt, merkt vor allem eines: Erfenstein ist ein Ort, der von Heimatverbundenheit, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt geprägt ist. So gibt es hier einen neu gegründeten Verein, der schon mehrere Hilfstransporte in die Ukraine geschickt hat und in Zukunft Menschen aus der Umgebung unterstützen möchte.