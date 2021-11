Die Oberstraße in Dörscheid

per Mail teilen

Ein Film von Natascha Walter



Dörscheid ist ein Ort im Rhein-Lahn Kreis im westlichen Hintertaunus. Das Dorf liegt in der Nähe der Loreley im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. In Dörscheid leben rund 400 Einwohner.

Wer gerne an der frischen Luft ist, kann die Gegend beim Wandern erkunden. Am Ortsrand führt die Königsetappe des Rheinsteigs entlang, was den Ort zu einem beliebten Ziel von Wanderern macht.

Ute Grassmann ist so etwas wie eine Markenbotschafterin für das Mittelrheintal. Sie spielt in einer mittelalterlichen Musikgruppe und gibt Konzerte, verkleidet als Burgmagd. SWR Bild in Detailansicht öffnen In Dörscheid gibt es noch zwei Winzerbetriebe. Die jungen Winzer wollen mit frischen Ideen den Wein aus dem Mittelrheintal unters Volk bringen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Im Weingut Loos arbeitet die junge und ältere Generation Hand in Hand. Vater und Sohn füllen Glühwein ab. Ein Rosé mit den typischen Gewürzen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Fußläufig erreicht man vom Ort die zwei Aussichtstempel "Schwedenschanze" und "Hahnenplatte", von welchen man einen fantastischen Blick auf das Mittelrheintal und die im Rhein gelegene alte Zollburg Pfalz Grafenstein hat.

Die wenigen noch verbliebenen, Fachwerkhäuser im Ort sind liebevoll hergerichtet. Nachbarschaftshilfe wird hier großgeschrieben. Bei Vorbereitungen für Veranstaltungen hilft jeder mit.