Ein Film von Catherine von Westernhagen



Altenahr ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler. Noch vor wenigen Wochen war es ein idyllisches Weindorf mit 1.700 Einwohnern.

Die vielen Fachwerk-Gaststuben prägten das Gesicht des Ortes und lockten zahlreiche Touristen an. Doch die Flutkatastrophe hat große Verwüstungen hinterlassen, Häuser, Brücken, Straßen und Schienen zerstört. Ein Ort im Ausnahmezustand.

Auch noch Wochen nach der Flutkatastrophe Juli 2021 ist das Ausmaß für die Betroffenen in Altenahr unfassbar. SWR Bild in Detailansicht öffnen Der Vertriebsleiter Ansgar Frommeyer hat nicht lange überlegt, sondern einfach gehandelt. Schnell und unbürokratisch hilft er mit seinem Kettenbagger. SWR Bild in Detailansicht öffnen Innerhalb von vier Stunden stand das Lebenswerk von Petra und Günter Lang unter Wasser. Ihr Hotel wurde im unteren Bereich völlig von der Flut zerstört. Ob hier jemals wieder Gäste empfangen werden können ist aktuell noch unklar. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann ist unermüdlich für seine Ortsgemeinde im Einsatz. Viele Notlösungen wurden gefunden, aber auch noch viele Fragen rund um die Überreste der Häuser sind offen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Ulla Dismon ist ausgebildete Gästeführerin. Vor der Flutkatastrophe hat sie hier Touristen durchgeführt, ihnen mit viel Herzblut ihre Heimat näher gebracht. Das Ausmaß der Zerstörung - für sie auch Wochen nach der Flutwelle unfassbar.

Gespenstische Leere überall in den Geschäften, auch die Hotels hat es hart in der Flutnacht getroffen. Das Hotel zur Post: ein Traditionshaus in vierter Generation. Die Besitzer sind bei Verwandten in der Eifel untergekommen. Täglich kommen sie nach Altenahr, um die Spuren des Hochwassers zu beseitigen.