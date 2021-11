per Mail teilen

Ein Film von Rosetta Reina



Lautzenbrücken liegt im Westerwald, genauer in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg. Gerne hört der Ort mit rund 450 Einwohnern auf "Lautzebrick", wie es mundartlich heißt.

Architektonisch stechen einige Fachwerkhäuser hervor, die wohl rund 250 Jahre auf dem Buckel haben.

In Lautzenbrücken werden mit viel Akribie die eigenen Träume verwirklicht: Ob beim Hundesport, in der eigenen Kellerbar, die dem BVB gewidmet ist, oder wenn man den Leuchtturm im eigenen Garten hat.

Im Ort ist er als "ein Mann für alle Fälle" bekannt, denn Manfred Müller packt immer mit an. SWR Bild in Detailansicht öffnen An der Fußballbar von Borussia Dortmund-Fan Marco Alhäuser kommt man zum gemeinsamen Jubeln, Leiden und Trinken zusammen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Hundeführer Thomas Schrupp und sein Schäferhund Rasko haben eine angesehene Karriere im Gebrauchshundesport hinter sich. Beide sind ein Herz und eine Seele, seit Rasko ein Welpe war. SWR Bild in Detailansicht öffnen

In Lautzenbrücken leben die Einwohner in ihrer Freizeit ganz nach ihrem Gusto und sind so rundum zufrieden.