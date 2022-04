Die Carl-Zuckmayer-Straße in Nackenheim

Ein Film von Jennifer Lindemann



Nackenheim liegt idyllisch eingebettet inmitten von Weinbergen direkt am Rhein. Die Ortschaft gehört zum Landkreis Mainz-Bingen und in ihr wohnen etwas mehr als 6.000 Menschen.

Der Schriftsteller Carl Zuckmayer ist in Nackenheim geboren und hat in seinem Theaterstück "Der fröhliche Weinberg" seinem Heimatort ein literarisches Denkmal gesetzt. Selbstverständlich gibt es in Nackenheim auch eine Straße, die nach ihm benannt ist: die Carl-Zuckmayer-Straße, die im alten Ortskern zu finden ist. In der Straße befinden sich mehrere Weingüter, doch das Weingut Gunderloch hat eine ganz besondere Beziehung zu Carl Zuckmayer. Gunderloch heißt nämlich auch der Winzer, der in dem Stück "Der fröhliche Weinberg" vorkommt.

Ein Haus sucht man vergeblich in der Carl-Zuckmayer-Straße: das Geburtshaus des Schriftstellers. Es steht zwar in Nackenheim, aber auf einem Fabrikgelände. Denn seinem Vater gehörte einmal die Fabrik für Flaschenkapseln. Es war einmal die größte Flaschenkapselfabrik in ganz Europa. Mittlerweile ist sie still gelegt und das Haus von Carl Zuckmayer befindet sich dort im Dornröschenschlaf.