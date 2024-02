Die Hauptstraße in Gösenroth

Ein Film von Wolfgang Bartels



Gösenroth liegt auf dem Hunsrück, nicht weit entfernt vom Flughafen Hahn. Wiesen und Wälder bestimmen die Umgebung. Gösenroth zählt 253 Einwohner.

Schiefer und Fachwerk prägen das Bild der Hauptstraße. Bis heute dreht sich hier alles um die Land- und Forstwirtschaft. "Timberworks" heißt das kleine Unternehmen von Thomas Dodik. Er hat sich spezialisiert auf Forstarbeiten und wird von den Waldbesitzern engagiert. Einsatzgebiet von "Timberworks" ist der gesamte Hunsrück. Vorsichtshalber hat Thomas Dodik noch ein zweites Standbein entwickelt: Er und seine Mitarbeiter bauen Sitzgarnituren aus heimischem Holz. Gar nicht rustikal, sondern millimetergenau geht es bei Landmaschinen-Brust zu, einem alt eingesessenen Familienbetrieb. 1850 haben die Vorfahren von Dieter Brust mit der Gösenrother Dorfschmiede angefangen. Daraus ist heute ein Betrieb für den Verkauf und die Reparatur hochmoderner Landtechnik geworden, egal ob Mähdrescher oder Rasenmäher.

An der Hauptstraße liegt auch die Evangelische Kirche, der Mittelpunkt von Gösenroth. Gerd Jung ist Presbyter in der Kirchengemeinde. Alles ist neu an der kleinen Kirche. Erbaut wurde sie 1844. Über die vergangenen Jahre hinweg hat die Gemeinde das Gotteshaus außen und innen restauriert: neuer Putz, neue Heizung, neue Treppe. Andreas Beelitz ist einer von zwei Vollerwerbslandwirten in Gösenroth. Er hat sich auf Getreideanbau spezialisiert. Nicht nur Getreide gibt es bei ihm, sondern auch gut gegrillte Steaks. Zweimal in der Woche lädt Bauer Beelitz zum Grillabend ein – Kult in der ganzen Region. Mögen die Leute hier auch noch so fleißig sein. Sie verstehen es auch zu feiern und zu genießen.