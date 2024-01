Hochstraße in Rhens

Ein Film von Klaus Schmidt

Sie ist, wenn man so will, das "Wohnzimmer" von Rhens: Die Hochstraße im alten Ortskern. Auf den gut 500 Metern zwischen Kirchtor und Koblenzer Tor findet sich viel Fachwerkromantik, aber auch alles, was die Menschen im Alltag so brauchen: Bank, Bäcker, Post, Friseur, Rathaus und Kneipe.

Wer in einem der Gebäude aus dem 18. Jahrhundert lebt oder arbeitet, kann von der Lust und Last berichten, die das mit sich bringt. Die Gebäude mögen auf alten Fundamenten stehen, das hindert die Menschen in der Hochstraße nicht daran, ganz viel Neues auszuprobieren.