Die Moselstraße in Nehren

Ein Film Fatma Aykut



Nehren liegt direkt an der Mosel zwischen Cochem und Bernkastel-Kues. Der knapp 120 Einwohner-Ort lebt vom Wein und Tourismus. Immer wieder gerne besucht werden die Römergräber mitten in den Weinbergen.

An der Moselstraße beherbergt allein der Campingplatz fast 800 Dauercamper. Einige von ihnen kommen schon seit 40 Jahren hierher und haben seitdem den gleichen Stellplatz. Diejenigen, die etwas mehr Wert auf Komfort legen, besuchen eines der Hotels in der Moselstraße. Das älteste heißt "Hotel André" und existiert seit mehr als 30 Jahren, das gleichnamige Weingut schon mehr als 200 Jahre. Es gibt eine friedliche Koexistenz zwischen Campern, Hoteliers, Winzern und denen, die mit alldem gar nichts zu tun haben. Nehren ist ein klassischer Touristenort, im Winter ist das Dorf fast wie ausgestorben.

Von den stillen Jahren in Nehren können die Bewohner der Hausnummer 5 in der Moselstraße berichten. Leni und Heinz Stock haben ihr ganzes Leben hier verbracht. Sie können sich daran erinnern, als Nehren noch ein schmuckloses Bauerndörfchen war und die ersten Touristen Nehren entdeckten. Jetzt genießen die beiden Rentner das Nichtstun, und sie mögen die Monate, an denen die Moselstraße voller Leben ist: Quirlig, bunt gemischt, laut und herzlich.