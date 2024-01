Die Bachstraße in Flemlingen

Ein Film von Margit Kehry

Flemlingen in der Südpfalz gehört zur Gemeinde Edenkoben. Der Ort hat um die 400 Einwohner und liegt inmitten von Weinbergen. Im Jahr 767 wurde Flemlingen zum ersten Mal erwähnt. Schon jetzt bereitet man sich auf die 1250-Jahrfeier im nächsten Jahr vor. Die Bachstraße führt vom Ortskern hinauf in die Weinberge. Der ältere Teil ist eng und fast unpassierbar, erst weiter bergan weitet sich die Straße. Ihren Namen verdankt sie dem Bach, der in früheren Zeiten oberirdisch durch die Straße floss. Die meisten der Häuser an der Bachstraße sind Weingüter. Doch jedes hat seinen eigenen Schwerpunkt.

Da gibt es den Winzer, der aus seinem Betrieb ein florierendes Restaurant mit ganz besonderem Ambiente gemacht hat. Oder das Weingut, das sich ganz der Tradition verschrieben hat und in dem ganz nebenbei auch noch künstlerische Ambitionen gepflegt werden. Und es gibt den tatkräftigen Altbürgermeister, der neben seiner verantwortungsvollen Aufgabe für das Dorf noch ein Weingut geführt hat und viel erzählen kann aus früheren Zeiten.