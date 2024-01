Die Hertlingshauser Straße in Quirnheim

Ein Film von Stefanie Fink

Quirnheim liegt im Kreis Bad Dürkheim auf einer Anhöhe am Nordostrand des Pfälzer Waldes. Es gibt ein Motorrad- und Technik-Museum, einen Flugplatz gleich neben dem Ort und unter der Erde die Reste einer römischen Villa.

Knapp 800 Einwohner verteilen sich auf 4 Ortsteile: Quirnheim mit dem Hertlingshauserhof, Quirnheim-Tal und Boßweiler. In Boßweiler besticht die Hertlingshauser Straße durch Naturnähe und Überschaubarkeit. Sie ist nicht länger als 300 Meter und führt, von der Landstraße abknickend, an ihrem anderen Ende in Wiesen und Felder. Obwohl hier nur drei Grundstücke bebaut sind, wohnen um die 70 Menschen in der Hertlingshauser Straße, die meisten davon im Boßweilerhof.

Sporttempel für Kampfsport

Ursula Wannemacher, die das sozialtherapeutische Wohnheim seit 40 Jahren leitet, möchte ihren Schützlingen ein liebevolles Zuhause bieten. Die psychisch kranken Bewohner, die in der Welt "draußen" nicht mehr klar kommen, bauen in dem ehemaligen Kloster ihr eigenes Gemüse an und freuen sich über tierische Mitbewohner.

Auch in dem ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb nebenan sollen bald viele Menschen einziehen. Nadine Gratwohl aus Quirnheim-Zentrum hat das seit Jahren leer stehende Anwesen gekauft und träumt von einem Mehrgenerationen-Wohnpark, in dem Jung und Alt füreinander da sind. Bis es soweit ist, werden aber noch viele Handwerker-Stunden anfallen.

Die Fundamente einer römischen Villa bleiben verborgen.

Wolfgang Meyer von gegenüber bekommt dann vielleicht Neukunden. In Haus Nummer 2 hat er sich einen weitläufigen Sport-Tempel aufgebaut: die Thai-Base. Wer hier Kampfsport trainiert, muss hart im Nehmen sein; obwohl sie alle eine große Familie sind, wie Wolfgang Meyer sagt. Der Bürgermeister möchte die Hertlinghauser Straße weiter erschließen.

Ein Baugrundstück zur Landstraße hin ist schon abgesteckt - in historisch illustrer Nachbarschaft. Gleich nebenan auf einer Wiese liegen die Reste einer weitläufigen spätrömischen Villa unter der Erde. Da werden sie vorläufig auch bleiben, eine Frage der Kosten.

Zu viele Änderungen täten der Straße vielleicht auch gar nicht tut. Denn die Hertlingshauser Straße hat ihren eigenen Charme. So, wie sie ist.