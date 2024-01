Die Poststraße in Lautert

Ein Film von Lutz Näkel



Mitten im Blauen Ländchen liegt der Taunus-Ort Lautert. In ihrem Wappen tragen die Bewohner von Lautert einen roten Reichsapfel, einen goldenen Löwen und ein goldenes Beil.

Das Postamt in der Poststraße von Lautert hat schon vor langer Zeit zugemacht, und doch ist die kleine Straße in dem Taunusort einen Besuch wert. Wer im Landmuseum von Reinhard Bender in der Poststraße Nummer eins vorbeischauen möchte, sollte sich aber vorher anmelden. Reinhard Bender, der selbst früher Landwirt war, hat eine beeindruckende Sammlung landwirtschaftlicher Geräte zusammengetragen, und noch mehr als das: Auch skurrile Ausstellungsstücke gibt es dort zu bestaunen.

Eine grotesk verbogene Eisenstange etwa, die ein Kind von acht Jahren mit bloßen Händen so verformt hat. Helmut Lichterfeld trat in den 20er-Jahren als "Herkules in Kinderschuhen" auf, der Kraftknabe verbog nicht nur Eisen, er zerbiss auch Stahlketten und zerschlug Granitsteine mit der bloßen Faust. Wenn der Zirkus, in dem er auftrat, Winterpause machte, ging er in Lautert zur Schule und galt als fröhlich, verspielt und gar nicht kraftmeierisch. Die heutigen Kinder in der Poststraße verbiegen keine Eisenstangen mehr, fröhlich sind sie aber auch. Auf der Poststraße können Kinder noch auf der Straße spielen, denn viel Verkehr gibt's hier nicht.