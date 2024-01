Die Hauptstraße in Oberhausen

per Mail teilen

Ein Film von Gabi Keller

Oberhausen liegt in der Südpfalz, nicht weit von Bad Bergzabern entfernt. Das kleine Weindorf hat etwa 470 Einwohner. Viele von ihnen wohnen in der Hauptstraße, einer Straße mit vielen schönen, alten Weingütern und malerischen Innenhöfen. Aber auch einer Straße mit extrem viel Durchgangsverkehr. Die Dorfbewohner leiden darunter. Vor allem für Kinder ist es gefährlich, die Straße zu überqueren. Und dabei war sie früher so gemütlich. Einige Bewohner haben sich dieses Lebensgefühl bewahrt.

Zum Beispiel der Mann, der trotz Verkehr entspannt mit einem Oldtimer über die Hauptstraße fährt. Drei dieser Liebhaberautos aus den 60er Jahren besitzt er. Und eines ist schöner als das andere. Trotz Verkehr fährt der ein oder die andere auch immer noch gern mit dem Fahrrad über die belebte Straße. Pech nur, wenn das Fahrrad einen Platten bekommt. Aber dafür gibt es ja den hilfsbereiten Nachbarn. Der flickt nicht nur Fahrradreifen, er packt auch sonst jederzeit mit an. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat es zwar schwer auf den schmalen Bürgersteigen der Hauptstraße. Dafür aber findet er speziell für Rollstuhlfahrer ganz individuell umgebaute Wohnwagen. Angefertigt werden sie in einem der schönsten Innenhöfe an der Hauptstraße von Oberhausen.